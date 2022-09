Sono ore di apprensione per i fan di Demi Lovato. L’ex stellina della Disney, diventata una cantante affermata, ha pubblicato una serie di storie Instagram (poi cancellate) che hanno allarmato i suoi ammiratori . L’artista, infatti, ha dichiarato testualmente di essere “malata” e di non riuscire “ad alzarsi dal letto”, chiudendo il tutto dicendo “questo è il mio ultimo tour”. Parole che, al momento, lascerebbero presagire un periodo di stop per la cantante in attesa che le sue condizioni fisiche possano migliorare.

Demi Lovato, una vita segnata da momenti difficili e dagli eccessi

Demi Lovato ha fatto spesso parlare di sé non solo per le esibizioni sul palco, ma anche per diversi avvenimenti legati alla sua sfera privata. In particolare, l’artista è stata spesso ricoverata in centri specializzati a causa del suo uso di alcool e droga. Dopo un’overdose da oppioidi nel 2018, Demi Lovato se l’è vista molto brutta con tre ictus e un infarto, che hanno avuto conseguenze permanenti sulla sua salute tanto che ora ha dei punti ciechi nella sua vista che le impediscono di guidare. Come se non bastasse, Demi Lovato ha anche confessato di essere stato vittima di stupro ad appena 15 anni e, nuovamente, nel 2018 da parte del pusher che le consegnò la droga. Con il suo recente annuncio su Instagram, i suoi fan si sono immediatamente stretti attorno a lei, con una serie di messaggi di incoraggiamento e voglia di rivederla sul palco.