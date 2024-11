X Factor 2024, stasera doppia eliminazione e Negramaro ospiti. DIRETTA

Stasera, giovedì 14 novembre in diretta dalle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW, si terrà una delle puntate più temute di X Factor 2024 (LO SPECIALE). Il talent diventerà infatti “Hell Factor”, con una doppia eliminazione (TUTTI GLI ELIMINATI FINO AD ORA) tra gli artisti in gara. Senza un attimo di respiro, tutti i concorrenti si sfideranno in una "giostra", un'esibizione dopo l'altra a colpi di cavalli di battaglia che culminerà nella prima eliminazione, e poi in una manche di cover (LE ASSEGNAZIONI DEI GIUDICI) tra gli artisti rimasti in gara che porterà al ballottaggio dei due meno votati fino allo scontro finale nelle mani dei quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.





Sotto la conduzione di Giorgia, all'X Factor Arena approderà anche lo spettacolo degli ospiti Negramaro (SCOPRI QUI), che presenteranno in anteprima assoluta il nuovo album Free Love, in uscita il 22 novembre, ed eseguiranno per la prima volta il nuovo singolo Marziani