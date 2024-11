X Factor 2024, i video del terzo Live Show, da EL MA ai Punkcake

Il tavolo della giuria chiama il Tilt per stabilire l’eliminazione di puntata, e la giovane Elmira Marinova, in squadra con Jake La Furia, dice addio al sogno di XF2024. Prosegue giovedì prossimo il viaggio per i nove concorrenti rimasti in gara. Nell'attesa, rivivi alcuni dei momenti clou della serata di ieri

Il terzo Live di X Factor 2024 non è stata una puntata per cuori deboli, due manche a tema “brani dance” hanno fatto ballare tutta l’X Factor Arena e la gara dello show Sky Original prodotto da Fremantle ancora una volta si è rivelata ricca di colpi di scena, tanto che il tavolo Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi ha per la prima volta in questa stagione chiamato il Tilt per stabilire l’eliminazione di puntata, quella di EL MA. A fare gli onori di casa una scintillante Giorgia, padrona di casa a #XF2024 (RIVIVI QUI LA DIRETTA). dall'opening di SARAFINE allo spettacolo di Tananai Ad aprire le danze è stata SARAFINE, che è tornata per la prima volta sul palco che solo un anno fa l’ha vista trionfare al termine dell’edizione 2023, con un medley realizzato ad hoc per l’opening con alcune delle hit più celebri della dance music mondiale: Gypsy Woman (She's Homeless) di Crystal Waters, Freed From Desire, di Gala, Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65. E poi il terzo, attesissimo, ospite di stagione, Tananai: dopo due date a Milano completamente sold out e prima di continuare il suo tour nei palasport italiani per tutto il mese di novembre e fino al 3 dicembre, ha portato nell’Arena di X Factor tutta l’esplosività del nuovo singolo Booster, tratto dal suo secondo album in studio CALMOCOBRA che ha debuttato in prima posizione in classifica FIMI/gfk sia degli album sia dei vinili, cd e musicassette più venduti.

gli ascolti Il terzo appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha ottenuto 760mila spettatori tv medi – un dato che è in crescita del +33% rispetto a una settimana fa e del +34% rispetto alla scorsa stagione – con una share tv del 3,7%, 1.259.000 contatti e una permanenza al 60%, in aumento di 7 punti percentuali rispetto al secondo Live e di 2 punti rispetto al Live 3 di X Factor 2023. Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, il secondo appuntamento dei Live ha ottenuto 1.902.000 spettatori tv medi, +22% rispetto all’omologo della scorsa stagione. Sui social continua il percorso da primato Con oltre 245mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+41% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione e +38% rispetto a una settimana fa) e con oltre 283mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (+40% sulla scorsa stagione e +41% sul precedente episodio), #XF2024 è stato ancora una volta lo show più commentato della giornata di ieri. Un dominio che si ritrova anche nei Trending Topic di X: le parole più utilizzate durante la serata di ieri sono state, oltre all’hashtag ufficiale #XF2024, anche i nomi dei 4 giudici, quelli di Giorgia e di alcuni dei concorrenti in gara, Lorenzo, Mimì, LOWRAH, Danielle, Francamente, PUNKCAKE, The Foolz, I PATAGARRI e EL MA (fonti: Talkwalker, Trends24.in). approfondimento Tananai ospite al terzo Live di X Factor canta il singolo Booster

In attesa del prossimo appuntamento, giovedì prossimo alle ore 21.15, su Sky e in streaming su NOW, rivivi nei video qui di seguito alcuni dei momenti clou della serata di ieri. I PUNKCAKE tra dance e rock - con una suora, Sailor Moon e…uno spogliarello Una esibizione che entra di diritto nella storia di X Factor: i PUNKCAKE, band che ha portato il punk a #XF2024, avevano il compito per il terzo Live dello show, di rispettare il tema di puntata, ossia la dance. E così hanno ben pensato di rivestire Do Ya Think I’m Sexy di Rod Stewart col loro stile, quindi in chiave punk. Il risultato? Un incredibile e irresistibile delirio sul palco, con una suora, Sailor Moon, un’infermiera, un poliziotto e un uomo che finisce l’esibizione in body. Pubblico in visibilio per una performance semplicemente leggendaria.

Francamente e il Capitano Gigi Dag: X Factor Arena diventa una discoteca L’X Factor Arena si è trasformata in una discoteca con la puntata a tema dance, in una notte così, con questo spunto per le esibizioni, non poteva non esserci il Capitano Gigi Dag, il leggendario re della “Italodance”: è stata Francamente a portarlo in scena, sulle note di uno dei suoi brani più noti, L'amour toujours (I'll Fly with You). Risultato? Una esibizione incredibile che ha fatto ballare tutto il pubblico (con un orgogliosissimo Jake La Furia, rigorosamente “mani in alto”).

I PATAGARRI volano negli anni Settanta A X Factor è stata “febbre del giovedì sera”: il terzo Live dello show era a tema dance, e tutti i cantanti in gara hanno dovuto rispettare questo spunto. Lo hanno fatto, a modo loro, anche I PATAGARRI, band swing capitanata da Achille Lauro. La loro versione di Stayn’ Alive dei Bee Gees è stata trascinante, accompagnata da una scenografia e da ballerini che hanno trasformato l’X Factor Arena in una vera dancefloor anni ’70.

EL MA esce di scena La sfida sul dancefloor dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi si è conclusa con l'eliminazione di EL MA, che ha perso al ballottaggio con Danielle. Elmira Marinova, concorrente della squadra di Jake La Furia, prima di lasciare il palco di XF2024, ringrazia tutti con il sorriso e la freschezza della sua giovane età, ma non abbandona il sogno di diventare una popstar.