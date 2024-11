4/15 Foto di Virginia Bettoja

Nel 1991 la band svedese Ace of Base incideva su musicassetta All That She Wants. Nel 2024 LOWRAH, l’ultima concorrente rimasta nella squadra di Paola, canta e balla il brano sul palco di X Factor. “Quello che fa questa ragazza è difficile, e lei lo fa bene”, dice Lauro. “Hai fatto un cambiamento, perché ti vedo contenta di essere sul palco”, aggiunge Manuel. “È un pacchetto pronto e infiocchettato per spaccare nel mondo della musica”, prosegue Jake. “Sono fiera di te, hai un X Factor grande così”, conclude Paola

