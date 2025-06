Hunger Games: L'alba sulla mietitura con Glenn Close e Billy Porter

Glenn Close e Billy Porter si sono aggiunti al cast del film Hunger Games: L’alba sulla mietitura , il nuovo capitolo basato sull’omonimo romanzo di Suzanne Collins che uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 20 novembre 2026. Close interpreterà Drusilla Sickle, la spietata e crudele accompagnatrice dei Tributi del Distretto 12 che non ha mai dimostrato interesse per loro. Porter sarà invece il suo ex marito, nonché stilista dei Tributi, Magno Stift. La pellicola prequel, diretta ancora una volta da Francis Lawrence, sulla base di una sceneggiatura firmata da Billy Ray, e ambientata nel mondo distopico di Panem 24 anni prima degli eventi della saga originale, inizierà il giorno della mietitura della 50esima edizione degli Hunger Games, noti come la Seconda Edizione della Memoria, dove il protagonista Haymitch Abernathy (Joseph Zada) verrà trascinato nell’arena mortale per uno scherzo del destino e ne uscirà vincitore, anche se a caro prezzo. Si tratterà di un'edizione eccezionale, perché i Tributi per ogni distretto non saranno 24, bensì il doppio, ben 48. Nel film Hunger Games del 2012, il personaggio di Haymitch era il mentore di Katniss Everdeen ( Jennifer Lawrence ) e Peeta Mellark (Josh Hutcherson). Il cast del nuovo capitolo include anche Whitney Peak nel ruolo della sua fidanzata Leonore Dove Baird del Distretto 12, Mckenna Grave nel ruolo del Tributo Maysilee Donner, Jesse Plemons nel ruolo di Plutarch Heavensbee, Elle Fanning nel ruolo di Effie Trinkett, Kieran Culkin nel ruolo del presentatore degli Hunger Games Caesar Flickerman, Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Beetee Latier, Maya Hawke nel ruolo di Wiress, Lili Taylor nel ruolo di Mags Flanaga, Ben Wang nel ruolo di Wyatt Callow e Ralph Fiennes nel ruolo del temuto Presidente Snow.

DUE CARRIERE DI SUCCESSO

Glenn Close, candidata otto volte ai premi Oscar per i film Attrazione fatale, Le relazioni pericolose e Il grande freddo, apparirà presto nel sequel di Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson, intitolato Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. “Glenn Close è una Drusilla da sogno”, ha dichiarato la produttrice di Hunger Games: L’alba sulla mietitura, Nina Jacobson. “Porta con sé così tanto del suo intelletto e della sua immaginazione in ogni ruolo, creando personaggi indimenticabili e iconici”. Billy Porter, candidato ai Grammy Awards per il musical Kinky Boots e vincitore di un Emmy Award per la serie tv Pose, ha recentemente debuttato nel West End come presentatore in Cabaret e sarà prossimamente protagonista del film Christmas Karma di Gurinder Chandha. “Billy è uno di quei rari artisti che sanno stupire e devastare in egual misura, sia sul palcoscenico che sullo schermo”, ha proseguito Jacobson. “Mi ha lasciato un’impressione indelebile quando abbiamo lavorato insieme a Pose, sia come attore che come essere umano”.