The Summer Book, il teaser del film con Glenn Close

Dopo l'horror The Deliverance - La redenzione, per Glenn Close è tempo di nuovi progetti.

L'attrice è la protagonista del dramma familiare di Charlie McDowell, The Summer Book. Nella pellicola, Close veste i panni di una nonna artista che, dopo una tragedia, si avvicina alla nipote di nove anni, interpretata dall'esordiente Emily Matthews.

Adattamento dell'omonimo romanzo di Tove Jansson, il film sarà presentato in anteprima mondiale al BFI London Film Festival, il prossimo ottobre.

Il teaser

Il teaser di The Summer Book è stato diffuso in esclusiva da Deadline, e mostra Glenn Close ed Emily Matthews impegnate in una conversazione nonna-nipote sul nuoto e i tuffi. Accanto a loro, nei panni del padre della bambina, troviamo Andersen Danielsen Lie, attore norvegese noto per la trilogia di Oslo di Joachim Trier.

I tre trascorrono del tempo insieme nella casa estiva di famiglia, su una piccola isola incontaminata nel Golfo di Finlandia. Espolorano l'isolotto, e parlano di tutto. Tranne di ciò che provano a seguito della morte della madre della bambina. Ma, alla fine dell'estate, le loro ferite saranno guarite.

Le riprese di The Summer Book si sono svolte su un'isola al largo di Kotka, in Finlandia, durante l'estate del 2023. Il film sarà distribuito in Finlandia il 31 gennaio 2025, ma ancora non ci sono notizie sulla distribuzione internazionale.