The Deliverance, la storia vera che si nasconde dietro al film horror

C’è una terrificante storia realmente accaduta dietro alla pellicola dell’orrore di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Benché sembri difficile da credere, il progetto si basa su eventi reali vissuti da una famiglia, accaduti oltre un decennio fa. Scopriamo assieme questa storia spaventosa per capire cosa è successo davvero a Latoya Ammons

A rendere ancora più pesante l'indicibile orrore di cui tratta, c'è un particolare da non sottovalutare (e capace di fare davvero tanta, tantissima paura): benché possa sembrare difficile da credere, il progetto si basa su eventi reali vissuti da una famiglia oltre un decennio fa.

A rendere ancora più pesante l’indicibile orrore di cui tratta, c’è un particolare da non sottovalutare (e capace di fare davvero tanta, tantissima paura): benché possa sembrare difficile da credere, il progetto si basa su eventi reali vissuti da una famiglia oltre un decennio fa. Scopriamo assieme cosa è successo nella realtà, per capire meglio la storia di Latoya Ammons raccontata in questa pellicola da rabbrividire.



The Deliverance ha debuttato su Netflix lo scorso 30 agosto, diretto dal candidato all'Oscar Lee Daniels (noto per Precious). Il film segna una reunion per Daniels con le attrici Andra Day e Mo’Nique, che il cineasta aveva già diretto rispettivamente nelle pellicole Gli Stati Uniti contro Billie Holiday e Precious.

Il cast di The Deliverance - a dir poco stellare - include anche Glenn Close, Aunjanue Ellis-Taylor e Caleb McLaughlin, tra gli altri.

Lee Daniels ha raccontato a The Hollywood Reporter che non aveva mai sentito parlare della storia di Ammons fino a dopo aver realizzato Precious. Quando ha scoperto cosa era successo realmente, ha deciso di allontanarsi dal progetto per vari motivi.

“Uno: non volevo fare un'altra storia sull'abuso. Questa donna stava abusando dei suoi figli, li picchiava. Due: so come lavoro. Sono un portale aperto. E so che lo spirito lavora attraverso di me. Quindi quali spiriti voglio su di me? Così ho detto: 'No, non lo farò’”, ha spiegato il regista.

Tuttavia, quella storia continuava a tormentarlo. E alla fine Daniels ha dovuto assolutamente buttarsi in quel progetto. Ha dichiarato: "Non avevamo mai visto una storia simile, dal punto di vista di una donna afroamericana, sullo schermo, e sentivo che stavamo vivendo tempi così oscuri che avevo bisogno di riconnettermi con il mio potere superiore”.