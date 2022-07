Peter Dinklage in Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes

A Panem arriva Peter Dinklage: sarà uno dei protagonisti di The Ballad of Songbirds and Snakes, prequel di Hunger Games Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Emergono nuovi dettagli sulla produzione di The Ballad of Songbirds and Snakes, il prequel di Hunger Games il cui sbarco sul grande schermo è previsto per il 17 novembre 2023. Dalle prime informazioni che arrivano dal set del film, emerge che Peter Dinklage è stato scritturato per interpretare il personaggio di Casca Highbottom. Dopo aver reso iconico il volto di Tyron Lannister ne Il trono di spade (Games of Thrones), l’attore è pronto a cimentarsi in un’altra interpretazione fantastica, nel film fantasy più atteso del prossimo anno. È già stato reso noto parte del cast della produzione, che stando alle indiscrezioni pare sia colossale, destinata a sbancare nei botteghini di tutto il mondo. Guarda i video di Sky a tema cinema

Peter Dinklage sbarca a Panem approfondimento Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente, il teaser Non sarà facile per i fan della serie ritrovarsi uno dei personaggi più noti di Westeros, il mondo di Games of Thrones, che improvvisamente sbarca a Panem, il mondo di Hunger Games. Ma The Ballad of Songbirds and Snakes si prepara a stupire gli spettatori anche da questo punto di vista ed ecco che a confermare la presenza di Peter Dinklage è stato direttamente Nathan Kahane, presidente del Motion Picture Group: “La produzione è in corso e non potremmo essere più entusiasti di accogliere a Panem Peter Dinklage”. Kahane ha poi aggiunto: “È uno degli attori più amati dai fan e dotato di una presenza imponente che mette in ogni parte che interpreta. Porterà un’autorità formidabile e carismatica al ruolo del decano dell’Accademia”. Il personaggio interpretato da Peter Dinklage è uno dei principali a Panem, come spiegato anche dal regista Francis Lawrence: “Dean Highbottom è una delle persone più potenti nella vita di Snow. Come volto austero e vendicativo dei giochi, stabilisce le regole che determineranno ogni aspetto del destino di Coriolanus. Sono entusiasta che Peter gli dia vita”.

La trama e il cast di The Ballad of Songbirds and Snakes approfondimento Hunger Games, nuovi ingressi nel cast del prequel La sceneggiatura di del prequel The Ballad of Songbirds and Snakes è ispirata al libro omonimo scritto da Suzanne Collins e pubblicato nel 2020, la cui linea narrativa è stata collocata molti anni prima rispetto alle vicende ben note di Hunger Games. Il racconto è incentrato sulla vita di Coriolanus Snow, ultimo rampollo della sua famiglia che un tempo era di alto lignaggio e che ora ha riposto in lui ogni speranza dopo essere caduta in disgrazia dopo la guerra. La trama si snoda tra le vicende del giovane Snow prima che ascenda alla presidenza di Panem, quando, ancora giovane e molto affascinante, diventa il mentore dei decimi Hunger Games. Oltre a Peter Dinklage, il cast di The Ballad of Songbirds and Snakes prevede anche la presenza di Tom Blyth, che interpreta Coriolanus Snow; Rachel Zegler, che veste i panni di Lucy Gray Baird; Hunter Schafer, che presta il volto a Tigris Snow. Il cast è ancora provvisorio e non sono stati annunciati tutti i ruoli.