Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, tutto sul film

La pellicola racconta l’ascesa di un giovane Coriolanus Snow, interpretato da Tom Blyth, impegnato a fare da mentore a Lucy Gray Baird, tributo del Distretto 12, interpretata da Rachel Zegler. La produttrice Nina Jacobson: “Vedere Panem attraverso gli occhi di un giovane Snow è stato per noi un completo cambiamento di punto di vista”

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente (FOTO) è l’atteso prequel ispirato al romanzo di Suzanne Collins. A circa otto anni dall’uscita della seconda parte della pellicola conclusiva della saga con protagonista Jennifer Lawrence, gli Hunger Games sono nuovamente protagonisti sul grande schermo. Tom Blyth e Rachel Zegler sono Coriolanus Snow e Lucy Gray Baird.

Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, cosa sapere È uscito il prequel di uno dei franchise più popolari e amati degli anni 2000. Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente è il film che riporta il pubblico alla decima edizione degli spietati giochi organizzati da Capitol City. hunger games, la regia del prequel Francis Lawrence è tornato dietro la macchina da presa per dirigere il lavoro tratto dal romanzo della scrittrice statunitense: "Suzanne iniziò dicendomi semplicemente: 'Sto scrivendo un libro'. Ero entusiasta di sentire questa frase, perché io e gli innumerevoli fan di Hunger Games pensavamo che sarebbe stato fantastico realizzare un altro capitolo che esplorasse questo mondo, e abbiamo sempre pensato che dovesse nascere proprio da Suzanne. Il fatto che mi abbia chiamato, che si sia lasciata ispirare e che ci abbia riportato alle origini con un ricchissimo materiale tematico… è stato entusiasmante". hunger games, il protagonista del prequel La pellicola si concentra sulla storia di Coriolanus Snow, noto come il tirannico presidente di Panem, ma qui raccontato nella versione diciottenne. La produttrice Nina Jacobson ha dichiarato: "Ero molto presa dal cercare di capire il perché una persona come il giovane Snow possa essere affascinata dall'autoritarismo e sceglierlo. Non si nasce così, ci si diventa. Ho capito come un Paese possa orientarsi verso l'autoritarismo quando le persone decidono che si sentono più sicure quando lo Stato ha il pieno controllo".

hunger games, la linea temporale del prequel Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente porta gli spettatori indietro nel tempo ricostruendo quegli avvenimenti che poi avrebbero avuto conseguenze importanti nelle storie dei protagonisti conosciuti nei film con Katniess Everdeen. Nina Jacobson ha raccontato: "Vedere Panem attraverso gli occhi di un giovane Snow è stato per noi un completo cambiamento di punto di vista". La produttrice ha aggiunto: "Capitol, sebbene ancora al potere, si sta riprendendo dagli effetti di una guerra che è un ricordo lontano nelle storie di Katniss, ma recente per Snow. Vedere le influenze formative e vedere come Snow viene plasmato da quelle persone e dalla sua inaspettata relazione con Lucy Gray Baird getta una nuova luce sul suo rapporto con Katniss e sul futuro di Panem". hunger games, il cast del prequel Tom Blyth è Coriolanus Snow, un ragazzo diciottenne chiamato a fare da mentore a Lucy Gray Baird, tributo del Distretto 12, interpretata da Rachel Zegler. Nel cast anche Viola Davis nei panni della spietata dottoressa Volumnia Gaul, istruttrice dell'Accademia e supervisore dei Giochi. Presenti Peter Dinklage come Casca Highbottom, Jason Schwartman nel ruolo di Lucretius 'Luck' Flickerman, Hunter Schafer in quello di Tigris Snow e Joash Andrés Rivera nel ruolo di Sejanus Plinth. Troviamo poi Fionnula Flanagan, Burn Gorman, Ashley Liao, Zoe Renee, Max Raphael e Lily Cooper. La sceneggiatura è di Michael Lesslie e Michael Arndt. Costumi di Trish Summerville e musiche di James Newton Howard.

hunger games, la trama del prequel Questa la sinossi ufficiale del film: "Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente".