X Factor, stasera doppia eliminazione e i Negramaro ospiti

Per le squadre di Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi è arrivato il momento dell'HELL FACTOR. In conduzione Giorgia. Su Sky e in streaming su NOW. Sempre disponibile on demand

È arrivato il momento di una delle puntate più temute: giovedì 14 X Factor 2024 (LO SPECIALE) diventa “Hell Factor”, serata senza un attimo di sosta che vedrà tra gli artisti in gara una doppia eliminazione. Il quarto appuntamento con i Live Show, in diretta dalle 21:15 su Sky e in streaming su NOW., è così un vero e proprio snodo di una gara che è sempre più difficile: sia per i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, sia per le loro squadre, pronte a darsi battaglia sul palco dell’X Factor Arena. Giorgia, in conduzione, detterà i tempi dello show.

Doppia eliminazione Come da tradizione nello show Sky Original prodotto da Fremantle, la serata “Hell Factor” non lascerà un attimo di respiro. In apertura di puntata ci sarà la “giostra”, l’esibizione in fila di tutti i concorrenti, uno dopo l’altro senza soluzione di continuità, col proprio cavallo di battaglia: già al termine di questo primo round ci sarà la prima, velocissima, eliminazione. A seguire, una manche unica di cover tra tutti gli artisti rimasti in gara che porterà al ballottaggio tra i due meno votati, uno “scontro finale” nel quale l’esito definitivo spetterà come sempre ai giudici al tavolo.

Ospiti i Negramaro Nella diretta di giovedì 14 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (il martedì successivo al primo on air, poi, in chiaro in prima serata su TV8), all’X Factor Arena approderà lo spettacolo dei Negramaro, ospiti del quarto Live, che presenteranno in anteprima assoluta il nuovo album “FREE LOVE”, in uscita il 22 novembre, eseguendo per la prima volta il nuovo singolo “Marziani”. vedi anche X Factor 2024, i video del terzo Live Show, da EL MA ai Punkcake

L'Ante Factor con Gianluca Gazzoli Come sempre la puntata sarà preceduta dall’Ante Factor, condotto dal backstage da Gianluca Gazzoli, che trasmetterà al pubblico tutte le emozioni dell’immediata vigilia dal backstage dello show. E invece, per monitorare giorno per giorno il lavoro dei concorrenti e dei giudici, per scoprire le assegnazioni, seguire le prove prima dei Live e i commenti subito dopo le puntate in diretta, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW c’è il Daily di X Factor 2024.

