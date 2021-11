Bella Hadid si racconta, da malattia di Lyme all'ansia e depressione

La top model ha condiviso un post in cui tocca nuovamente il tema dei disturbi mentali che la affliggono come complicanza della patologia di cui è affetta in maniera cronica. A ispirare il suo messaggio toccante, corredato da tante foto in cui si mostra in lacrime, è stato un video di Willow Smith, la figlia di Will e Jada che ha parlato della propria insicurezza e dell'angoscia che la attanagliano. "Amo te e le tue parole. Mi hanno fatto sentire un po' meno sola”, commenta la supermodella

Bella Hadid torna a parlare dell'ansia e della depressione, stavolta aggiungendo pure testimonianze fotografiche: la supermodella ha condiviso sul suo profilo di Instagram un post in cui si confessa (nuovamente, dato che queste tematiche le aveva già toccate) circa i propri disturbi mentali causati dalla malattia di Lyme di cui è affetta.

Questa volta, però, la top model non si è "limitata" a parlarne ma ha voluto mostrare anche quello che l'ansia e la depressione provocano in lei: ha condiviso svariati scatti che la ritraggono in tante differenti situazioni in cui il filo conduttore, purtroppo, è lei in lacrime, in preda alla disperazione.



Bella Hadid è partita da un video di Willow Smith, la giovane figlia di Will e Jada Pinkett Smith. Professione attrice, cantante e produttrice, di quattro anni più giovane rispetto a Bella, la secondogenita della famosa coppia di attori ha parlato con il cuore in mano dell'insicurezza e dell'angoscia che la attanagliano da anni.



Le sue parole hanno spinto Hadid a condividere un messaggio toccante, corredato dalle foto in cui piange disperata.



Il suo post parte da un estratto del video di Willow, primo contenuto di una serie di ritratti di disperazione che hanno come soggetto la celebrità.

Celeb che, in quanto dotata di tutto il necessario per accedere alla felicità - secondo quanto crede ed esige la società odierna - non dovrebbe provare ciò che in realtà prova. Bella, giovane, di successo, con una carriera rosea, con le passerelle di tutto il mondo che la richiedono a gran voce, con una vita privata invidiabile, con un patrimonio anch’esso assai invidiabile... Insomma: tutte le carte in regola per essere felici, no? Ma a pensarla così è la società. E l'avvento dei social network non hanno fatto che incancrenire uno stereotipo che in verità poco corrisponde alla felicità vera. Non sono gli status symbol, i lussi, gli agi e i trionfi a renderci felici, bensì l'amore per noi stessi. E questo dipende ben poco da cose esterne e accessorie come silhouette, conto in banca e modello dell'automobile.



Ciò che sottolinea la stessa Hadid è che i “social media non sono la realtà”, per far capire quanto poco le finestrelle con le foto di Instagram patinate che immortalano una Bella (di nome e di fatto) sempre fiera e a testa alta non siano vere finestre sul mondo interiore di lei. E di tutti noi, inutile che facciamo finta.



"Amo te e le tue parole. Mi hanno fatto sentire un po' meno sola”, così incomincia il lungo commento accorato della top model, riferendosi dapprima al discorso di Willow Smith e poi generalizzando in maniera più ampia.