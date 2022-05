È grande attesa per l’arrivo dei Maneskin sul red carpet di Cannes 2022. La band romana capitanata dalla graffiante voce di Damiano, sarà sulla Croisette oggi, mercoledì 25 maggio, per l’anteprima di Elvis, il biopic di Baz Luhrmann su Elvis Presley, nel quale hanno partecipato alla colonna sonora con una speciale cover di If I Can Dream Condividi

Prosegue oggi, mercoledì 25 maggio, la parata di star del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo a Cannes 2022. Dopo l’arrivo nei giorni scorsi di Toni Servillo, Margherita Buy, ma anche di Jasmine Trinca, Alessandro Borghi, Luca Marinelli e Pierfrancesco Favino, tocca oggi al rock dei Maneskin. La pluripremiata band romana, appena tornata dagli Stati Uniti, sbarca ora in Costa Azzurra per accompagnare il regista Baz Luhrmann e gli attori di Elvis, il biopic dedicato all’icona del rockabilly Elvis Presley, di cui Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno curato parte della colonna sonora, con una speciale cover di If I Can Dream.

I Maneskin arrivano a Cannes per il red carpet di Elvis È grande attesa per il red carpet che oggi, mercoledì 25 maggio, animerà la Croisette di Cannes. Una parata di star a tinte rock per la presentazione in anteprima del nuovo film di Baz Luhrmann, Elvis, dedicato alla celebre figura del cantante, musicista e ballerino statunitense, Elvis Presley, in questa occasione interpretato da Austin Butler. Sul tappeto rosso più chic e famoso della Costa Azzurra tornano però anche i grandi nomi della scena cinematografica e musicale italiana, con i Maneskin tra gli ospiti più attesi della premiére. Il celebre gruppo rock diventato famoso con la partecipazione a X-Factor, Sanremo ed Eurovision 2021, è rappresentante dei brani della soundtrack ufficiale del film, con Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che hanno curato una speciale versione di If I Can Dream. La pellicola, incentrata sull'ascesa musicale di Elvis Presley nei primi decenni del '900, ha come punto focale il suo rapporto con il manager Colonnello Tom Parker, interpretato da Tom Hanks. La prima del film, andrà in scena al Grand Theatre Lumiere della città.

