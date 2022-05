19/19 @Bazmark Films

Al momento non è stato ancora rivelato quante saranno le canzoni presenti nella colonna sonora del film e neppure in che contesto si troveranno, tra sottofondo di scene, titoli di testa e di coda, oppure se si tratta di un mero album di accompagnamento per far conoscere al grande pubblico, anche quello più giovane, la musica di Elvis. Non è stata ancora rivelata anche la data di uscita ufficiale del progetto discografico che raccoglierà tutta la soundtrack, anche se si presume verrà rilasciata in contemporanea con l’uscita del film nelle sale il 24 giugno