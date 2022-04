Festival di Cannes, “Elvis” di Baz Luhrmann in anteprima mondiale

Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley (Butler), visti attraverso il prisma della sua complicata relazione con il suo enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). La storia approfondisce la complessa dinamica tra Presley e Parker nell'arco di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley alla sua celebrità senza precedenti, sullo sfondo del panorama culturale in evoluzione e della perdita dell'innocenza in America. Al centro di quel viaggio c'è una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley.

Elvis di Baz Luhrmann:trailer del biopic con Austin Butler e Tom Hanks

Elvis di Baz Luhrmann, prodotto da Bazmark e The Jackal Group, uscirà nel Nord America il prossimo 24 giugno e nel resto del mondo il 22.. Per questo motivo, con buona probabilità, non sarà il film d’apertura del Festival, il cui regolamento prevede la release nelle sale francesi in contemporanea con la proiezione ufficiale..

Baz Luhrmann ha fatto la storia al Festival di Cannes, essendo stato finora l’unico regista a presentare due lungometraggi in apertura: Moulin Rouge! nel 2001 in concorso e Il grande Gatsby nel 2013. Nel 1992 fece scalpore alla 45a edizione del Festival con il suo primo film, Strictly Ballroom (Ballroom – Gara di ballo) proiettato nella sezione Un Certain Regard.