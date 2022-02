Elvis di Baz Luhrmann: trailer del biopic con Austin Butler e Tom Hanks

Potete guardare il trailer di Elvis nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Il lungometraggio si svolge in un arco temporale di più di due decenni, raccontando oltre vent'anni di vita e di carriera di Presley. Si parte dall’esordio, si passa all’ascesa, alla consacrazione della fama, si arriva a toccare l'apogeo, descrivendo quel livello di celebrità senza precedenti che proprio Elvis registrò per primo, dando il la al divismo.

Il regista ha scelto per interpretare la mitica Sister Rosetta Tharpe la cantautrice Yola, mentre nei panni di Little Richard ha voluto il modello Alton Mason. Arthur Crudup viene interpretato dal texano Austin Gary Clark Jr. e Willie Mae “Big Mama” Thornton è impersonata dall’artista Shonka Dukureh.

La produzione



Baz Luhrmann (che è quel genio visionario a cui dobbiamo film del calibro, tra gli altri, de Il Grande Gatsby e Moulin Rouge!) ha diretto il film partendo da una sceneggiatura da lui stesso scritta.

Il regista si è occupato dello script a otto mani, avvalendosi della collaborazione di Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner. La sceneggiatura si basa su una storia dello stesso Baz Luhrmann e di Jeremy Doner.



I produttori del film sono Luhrmann, la vincitrice dell’Oscar Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss. I produttori esecutivi sono Courtenay Valenti e Kevin McCormick.



Nella troupe diretta da Luhrmann spiccano anche i nomi della direttrice della fotografia Mandy Walker (Mulan, Australia), della scenografa e costumista premio Oscar Catherine Martin (Il Grande Gatsby, Moulin Rouge!), della scenografa Karen Murphy (A Star Is Born), deii montatori Matt Villa (Il grande Gatsby, Australia) e Jonathan Redmond (Il grande Gatsby), del supervisore degli effetti visivi nominato all’Oscar Thomas Wood (Mad Max: Fury Road), del supervisore musicale Anton Monsted (Australia, Moulin Rouge!) e del compositore Elliott Wheeler (The Get Down).