Elvis, ripartite le riprese del film di Baz Luhrmann con Tom Hanks

Il regista si è detto entusiasta della ripartenza, queste le sue parole: “ È un grande privilegio in questo momento storico senza precedenti che Tom Hanks sia stato in grado di fare ritorno in Australia per unirsi ad Austin Butler e a tutto il nostro straordinario cast per dare il via alla produzione di Elvis”.

Baz Luhrmann: “Siamo tutti entusiasti”

In seguito, Baz Luhrmann ha aggiunto: “Non posso spiegare quanto ci siamo fortunati che in questo clima lo stato di Queensland e i cittadini in generale si siano mostrati di così grande supporto a questo film. Ringraziamo i nostri partner nel governo di Queensland e il Queensland Health per il loro lavoro estremamente diligente, in modo da poter essere un esempio di come la creatività e la produttività possano procedere in maniera sicura e responsabile in modo da proteggere il nostro team e la comunità in generale”

Infine, il regista ha dichiarato: “Siamo tutti entusiasti di poter iniziare a lavorare con Tom Hanks non appena terminerà la sua quarantena nel giro di due settimane”.