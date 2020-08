Disney vorrebbe Tom Hanks come Geppetto nel nuovo Pinocchio

Tom Hanks nei panni di Geppetto? Stando a quanto riportato dal magazine Deadline , uno dei volti più celebri di Hollywood potrebbe entrare a far parte del mondo di uno dei romanzi per ragazzi più famosi e amati a livello internazionale.

Robert Zemeckis e Tom Hanks: in arrivo la quarta collaborazione?

Da un lato Tom Hanks, dall’altro Robert Zemeckis, due artisti che insieme hanno dato vita a veri e propri capolavori nella settima arte.

Secondo le recenti indiscrezioni, il regista avrebbe assunto la guida del live-action targato Disney, nel progetto anche l’attore che in questo momento sarebbe in trattativa per entrarne a far parte.

Infatti, Deadline ha riportato la notizia secondo cui Tom Hanks (FOTO) avrebbe letto lo script telefonando immediatamente al regista per esprimere il suo desiderio di potervi recitare. Al momento non sono arrivate conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Non ci sono notizie neanche per quanto riguarda le possibili riprese.