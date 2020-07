Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono diventati cittadini greci

Tom Hanks ( FOTO ) e sua moglie Rita Wilson sono ufficialmente cittadini greci . L’ufficialità è arrivata tramite social con uno scatto pubblicato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis dove la coppia è immortalata mentre sfoggia con orgoglio i nuovi passaporti. Da sempre considerato un posto speciale dall’attore e sua moglie, è luogo di vacanze della coppia che possiede anche una villa sull’isola di Antiparos. Il loro contributo alla comunità è sempre stato costante a partire dalla produzione di diversi film dedicati proprio al paese e al suo popolo. Anche durante i Golden Globe, Tom Hanks aveva parlato con entusiasmo della Grecia e di quanto fosse legato a questa terra: “ La Grecia è un paradiso . Sono stato in tutto il mondo, ho visto i posti più belli del mondo, ma nessuno di questi è in grado di competere. La terra, il cielo, l'acqua, ogni cosa presente lì fa bene all'anima, è un luogo di guarigione ”, ha detto Hanks.

La cittadinanza onoraria e l’impegno nei confronti della Grecia

Le dichiarazioni di Tom Hanks arrivarono a pochi giorni dalla cittadinanza onoraria greca ricevuta come riconoscimento per l’impegno mostrato dall’attore e da sua moglie. La coppia infatti diede un contributo importante durante gli incendi del 2018, che devastarono le zone attorno ad Atene e costarono la vita a oltre 100 persone. In quel caso Tom Hanks pubblicò un tweet di ringraziamento augurando a tutti un buon 2020 e rivelando quindi di aver trascorso le festività proprio in Grecia. In quell’occasione Takis Theodorikakos, ministro dell’interno greco, aveva annunciato la cittadinanza onoraria dichiarando: «Tom Hanks è una persona che ha mostrato dell’interesse reale nei confronti di coloro che hanno sofferto a causa dell’incendio e ha portato questo problema all’attenzione della stampa internazionale». La famiglia Hanks-Wilson è davvero legatissima alla Grecia. L’attore è greco-ortodosso convertito, mentre la moglie ha origini greche.