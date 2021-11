Elvis, uno sguardo al film di Baz Luhrmann: VIDEO

Il cast di Elvis

Il film sul Presley non poteva che avere un cast di eccezione, che porterà sullo schermo la vita e le opere di uno degli artisti più influenti del ‘900.

I protagonisti indiscussi saranno Austin Butler, nel ruolo di Elvis Presley (FOTO); Tom Hanks (FOTO) nel ruolo del manager dell’artista il Colonnello Tom Parker; Priscilla Presley, la moglie del Re, interpretata da Olivia DeJonge.

Tra gli altri nomi che parteciperanno alla pellicola troviamo: Gary Clark, Jr., Yola, Shonka Dukureh, Shannon Sanders, Lenesha Randolph, Jordan Holland, Kelvin Harrison Jr. e Alton Mason.

La trama del film

Questa pellicola biografica, naturalmente, va alla scoperta della vita e delle opere di Elvis Presley. Nel film avremo la possibilità di esplorare il rapporto e la “relazione complicata” con il suo manager, il Colonnello Tom Parker, in un contesto storico fatto di grandi cambiamenti nella musica e nella società stessa.

L’America, la perdita dell’innocenza e una fama incredibile, senza precedenti, che porterà l’artista a diventare uno dei personaggi più influenti e significativi di sempre.

La musica, la vita e le opere del Re in un viaggio all’interno di quella che era la sua personalità, fatta di luci e di ombre, che ancora oggi a distanza di anni dalla sua morte ancora fanno fatica a dissolversi.

Il breve estratto condiviso dal regista

Come potete immaginare, dall’estratto twittato da Baz Luhrmann si vede poco e niente del suo Elvis. C’è una piccola anteprima del look del Re; c’è un palcoscenico con delle comparse. Insomma tutti elementi davvero troppo “asciutti” per poter capire qualche dettaglio fondamentale del film, se non il fatto che uscirà nelle sale cinematografiche il 24 giugno 2022.