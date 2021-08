Chi è Austin Butler, il nuovo fidanzato di Lily Rose Depp

Lily-Rose Depp e Austin Butler, la nuova coppia ha già conquistato l'attenzione della stampa e dei media. Il sito Daily Mail ha avvistato i due attori e pubblicato alcune foto in cui si scambiano dolci (e inequivocabili) effusioni. Condividi:

Escono clamarosamente allo scoperto e lo fanno senza filtri, senza la paura di essere avvistati dagli occhi indiscreti della stampa, che per l'appunto, li ha colti a Londra mentre a passeggio tra le vie della città, si scambiano inequivocabili gesti d'affetto nel buio della notte. Sono Lily Rose Depp (FOTO) e Austin Butler, entrambi vestiti in modo molto casual, si soffermano per scambiarsi baci, abbracci e carezze, lo fanno con disinvoltura incuranti dei gossip che scateneranno nel giro di pochissimi istanti. Nel video in testa, Lily Rose Depp e il suo ex Timothée Chalamet

Lily-Rose Depp e Austin Butler allo scoperto approfondimento Lily Rose Depp e Timothée Chalamet visti insieme, ritorno di fiamma? Dopo il servizio fotografico in questione, possiamo dire definitivamente addio alle voci che si rincorrevano da un po' e che immaginavano la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis tornare con il suo celebre ex, l'attore Timothée Chalamet (FOTO), a cui è stata legata sentimentalmente dal 2018 al 2020 e di cui non si conoscono le vere ragioni della rottura (c'è chi ha parlato dei troppi impegni di lui, ma non è detto sia stato questo il motivo). Ma come si dice, la vita continua e non manca di sorprenderci, ed ecco sbocciare un nuovo amore nel cuore dell'estate, non sono noti i dettagli sull'incontro tra Lily e Austin, certo è che tra loro l'affinità sembra perfetta. Ma chi è l'uomo che ha conquistato il cuore della splendida attrice e figlia d'arte?