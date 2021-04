Lily Rose Depp e Timothée Chalamet visti insieme, ritorno di fiamma?

Nelle foto dei paparazzi, la figlia di Johnny Depp e l'attore passeggiavano in solitaria, ma a qualche metro di distanza l’uno dall’altro. Abbastanza per far nascere i sospetti di un ritorno di fiamma. L'avvistamento è arrivato esattamente un anno dopo la fine della loro relazione durata 18 mesi. Sui social i fan hanno iniziato ad entusiasmarsi: "Ho appena sentito che Timothée e Lily Rose Depp sono tornati insieme, fa che sia vero" ha scritto un ammiratore della coppia mentre un altro ha cinguettato su Twitter "Ho appena sentito che Timothée Chalamet e Lily Rose Depp sono tornati insieme! Siii, erano così carini insieme."

Timothée e Lily-Rose, che non hanno voluto commentare le voci, si sono innamorati nel 2018 sul set di “The King”, il biopic di Netflix in cui lui interpreta un giovane Enrico V, lei la sua innamorata Caterina de Valois. I due poi sono stati avvistati insieme per la prima volta nell'ottobre 2018, quando sono stati beccati mentre si baciavano a New York. "Erano piuttosto giocherelloni e civettuoli tra loro", ha detto un testimone a Us Weekly. La coppia ha fatto nuovamente parlare di sé nel settembre 2019, quando sono stati fotografati su una barca a Capri mentre si scambiavano un bacio passionale. Chalamet ha commentato le foto dicendo: "Sono andato a letto quella notte pensando che fosse uno dei giorni più belli della mia vita", ha detto a GQ. "Sono stato su questa barca tutto il giorno con qualcuno che amavo davvero e, chiudendo gli occhi, ho pensato, indiscutibilmente, 'È stato fantastico'. E poi svegliarsi con tutte queste foto, sentirsi imbarazzato e sembrare un vero cog**one?”. Tuttavia, nell'aprile 2020, Timothée è stato definito "single" in un'intervista per il numero di maggio 2020 di British Vogue. Dopo la fine della relazione con la figlia di Johnny Depp, il protagonista di “Chiamami col tuo nome” ha avuto un flirt estivo con l’attrice Eiza Gonzalez, di 6 anni più grande.

