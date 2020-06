Timothée Chalamet ed Eiza Gonzàlez, bacio in vacanza in Messico

Nuovo amore per una delle stelle più brillanti della settima arte. In queste ore gli scatti di Timothée Chalamet ( FOTO ) in compagnia della nuova presenta fidanzata stanno facendo il giro del mondo. L’attore, classe 1995 , è tra le star più amate e seguite a livello internazionale.

Timothée Chalamet: le foto con Eiza González

Se la carriera del protagonista di Chiamami col tuo nome continua ad attirare l’attenzione dei media, la sua vita sentimentale non è assolutamente da meno, infatti la storia d’amore con Lily-Rose Depp, figlia del celebre attore e di Vanessa Paradis, sembrerebbe essere giunta al capolinea.

In queste ore alcuni scatti di Timothée Chalamet stanno facendo il giro del mondo; le foto vedono protagonista l’attore in un momento di relax in compagnia dell’attrice messicana Eiza González, classe 1990.

Le immagini vedono i due attori scambiarsi un bacio come a sigillare la loro storia d’amore, ma al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito tale notizia. Non resta quindi che attendere per conoscere gli sviluppi futuri.