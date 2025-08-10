Calendario Pirelli, il backstage di The Cal 2026

Siamo stati sul backstage dell’iconico The Cal, in preparazione la nuova edizione che porta la firma di uno dei nomi più illustri dell’arte visiva. “Elements” è il concept. In favore di obiettivo Isabella Rossellini, Luisa Ranieri ma anche Eva Herzigova, Tilda Swinton e Venus Williams, tra le altre. Il calendario Pirelli 2026 sarà presentato il prossimo novembre a Praga

Se uno dei poteri dell’arte è mostrare una visuale inaspettata, diversa, tanto reale quanto immaginifica, il calendario Pirelli 2026 a firma Sølve Sundsbø ne è manifesto, un manifesto che ha volto di donna. Natura, emozioni e tecnologia, un racconto che passa attraverso una sensualità poetica, gli elementi sono protagonisti. Il fotografo norvegese di fama internazionale ha saputo innovare il linguaggio del fashion attraverso il suo studio sulle immagini. Sul comodino un Emmy come tante delle più prestigiose copertine di magazine fino a quella dell’album dei Coldplay A Rush of Blood To The Head. Sue alcune delle campagne pubblicitarie più apprezzate, adesso firma l’iconico The Cal. Non solo un calendario ma anche e soprattutto una testimonianza dell’oggi. Tra glamour e arte, è da decenni quel “must have” che in pochi ricevono, solo, in omaggio. Quattro le location scelte per i set: Norfolk, Essex, Londra e New York. Undici le donne che hanno dato vita a quel mondo “altro” che Sundsbø vede come un matrimonio tra natura e hi tech dove immaginazione, mistero, emancipazione e sapienza trovano il giusto punto di sintesi. Non solo volti e corpi ma bellezza, quella bellezza che non conosce dettami anzi rompe gli schemi, senza limiti di età o di forme, sotto i riflettori la perfezione armonica di chi ha un vissuto, una storia, una personalità: è women empowerment o, meglio, women power. In foto per questo calendario Pirelli non ci sono uomini, non c’è nudo completo ma forza e consapevolezza. E allora ecco a favore di macchina, uno scatto dopo l’altro, un mese dopo l’altro: Isabella Rossellini, Luisa Ranieri, Tilda Swinton, Eva Herzigova, Adria Arjona, Susie Cave, Gwendoline Christie, Du Juan, Irina Shayk, FKA Twigs e Venus Williams. Cinema e moda, musica e sport, tutte star, tutte donne che con tenacia e talento hanno raggiunto il successo, ma più importante, hanno stabilito la rotta, determinandosi. Ognuna di loro è chiamata a interpretare un elemento, dall’acqua al vento, per immortalare, grazie all’estro creativo di Sølve, i nostri tempi e quelli che sogniamo.

Nessun uomo nel calendario, tradizionalmente erano donne e per me è naturale così. Voglio dire, avrebbe potuto essere interessante fare un calendario solo con uomini... ma non questa volta.

Isabella Rossellini e i fiori

Una vera e propria signora dello showbiz internazionale: attrice candidata all’Oscar, una delle modelle più amate, protagonista di campagne pubblicitarie entrate nell’immaginario di tanti e tante fan, apicultrice e manager di una sua fattoria, Isabella Rossellini è nel cast di The Cal. Ha una laurea in etologia e un allevamento di galline. Classe 1952, figlia d’arte (e che arte! Mamma Ingrid Bergman e papà Roberto Rossellini), un sorriso, il suo, che cattura. L’appuntamento con Isabella è a Roma, è appena sbarcata da New York. Modi affabili, gentilezza innata anche se risolutezza e idee chiare non le mancano. Con grande sincerità afferma che il passare del tempo le ha regalato più libertà, libertà anche di esplorare nuovi campi e passioni… Lei è una diva, un’icona di stile ed eleganza e per la prima volta posa per il calendario Pirelli.

"Mi è piaciuta l'evoluzione del calendario, la ricerca della fotografia, della donna, una donna glamour, c'è stata un'evoluzione", ci dice. "Hanno fatto un libro di tutti i calendari. Noi donne siamo cambiate, su tutto quello che desideriamo di essere e questo mi ha molto interessato, sono stata contenta perché ho trovato che fosse un'evoluzione positiva allegra, inclusiva. Quindi ho detto sì".

È Il suo primo calendario Pirelli.

Quest'anno il tema è la natura, forse hanno pensato a me perché ho una fattoria. Però diciamo che l'artista è il fotografo e che la grande forza del calendario Pirelli è che si tratta di una celebrazione della fotografia, dell'arte della fotografia, quindi noi siamo semplicemente le modelle, quelle che aiutano far uscire l'interpretazione del fotografo. Lui ha scelto di fotografarmi nei fiori, immagini anche molto romantiche. La scelta mi è piaciuta moltissimo, però è stata la sua scelta, questo è anche il piacere di essere modelle e attrici, lavorare con registi e fotografi che hanno un grande talento, grandi artisti. Se uno si lascia guidare diventa un viaggio nella loro mente. È molto interessante e affascinante.

La fotografia.

Il bello della fotografia, che mi è sempre piaciuto molto, che mi ha anche aiutato come attrice, è che in un frame, in un fotogramma, tu devi catturare quello che a volte il cinema cattura con tanti fotogrammi o in una scena. In uno scatto ci deve essere la magia, la storia; quindi, è più preciso. Non pronunci solo le parole, ma decidi la posizione del corpo, perché tutto comunica. Questo l'ho imparato da modella, ho usato quello che ho imparato da attrice nel mio mestiere di modella, ma ho usato anche molto il mestiere di modella per fare l'attrice.