Elvis, posticipata la data di uscita del film

Austin Butler, classe 1991, sarà il Re del rock and roll, al suo fianco Tom Hanks nel ruolo del Colonnello Tom Parker

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - LA MAPPA - GLI AGGIORNAMENTI ) ha comportato una drastica rivoluzione nel mondo dell’intrattenimento, tra le produzioni coinvolte da importanti cambiamenti anche quella della nuova pellicola diretta da Baz Luhrmann con protagonista Austin Butler , come riportato anche da Variety .

Elvis: la nuova data di distribuzione

approfondimento

Elvis Presley, Austin Butler sarà il cantante nel biopic

Tom Hanks (FOTO) e la moglie Rita Wilson sono state tra le prime celebrity di Hollywood a parlare della loro positività al Covid-19. La successiva quarantena dell’attore, giunto in Australia per la realizzazione del film, ha comportato uno stop alla produzione che ora ha davanti a sé ancora cinque settimane di riprese.

Per questi motivi, Warner Bros. ha deciso di posticipare l’uscita del film comunicando la nuova data di distribuzione, come riportato anche da Variety. Infatti, la pellicola, diretta da Baz Luhrmann, classe 1962, non vedrà più la luce il 5 novembre 2021 ma il 3 giugno 2022.