Elvis, i poster del film

Sono state rilasciate tre nuove locandine del film autobiografico sull’iconico Re del Rock. Elvis, questo il titolo della pellicola che è stata diretta dal regista Baz Luhrmann, già dietro alla macchina da presa di lavori indimenticabili, come Romeo + Giulietta e Il grande Gatsby. I poster raffigurano Elvis in tre famose pose del cantante, brillantemente interpretato dall’attore Austin Butler. Elvis arriverà in Italia il prossimo giugno e sarà proiettato in anteprima durante il Festival di Cannes 2022.