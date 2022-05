Elvis: il nuovo trailer del film su Elvis Presley

Mercoledì 25 maggio il film su Elvis Presley sarà presentato fuori concorso al Festival di Cannes. Lunedì 23 maggio è stato pubblicato un nuovo trailer della pellicola Condividi

Martedì 17 maggio è iniziata la 75ª edizione del Festival di Cannes, una delle kermesse più importanti per quanto concerne il mondo del cinema. Come di consueto avviene ogni anno, oltre alle pellicole in gara, saranno presentati anche alcuni lungometraggi fuori concorso. Tra essi è prevista la visione in anteprima di Elvis, film diretto da Baz Luhrmann e incentrato sulla star della musica americana. Il film sarà presentato mercoledì 25 maggio.

Trama e nuovo trailer di Elvis approfondimento Elvis, i poster del film La pellicola di Baz Luhrmann uscirà nelle sale italiane il prossimo mercoledì 22 giugno. La Warners Bros, attraverso il proprio canale Youtube, ha pubblicato lunedì 23 maggio un nuovo trailer della pellicola anche piuttosto lungo, dal momento che supera i 3 minuti. Nel video, possiamo vedere la nascita della stella di Elvis, che monopolizzerà i palcoscenici degli Stati Uniti d’America con le sue performances, sdoganando anche alcuni tabù come i movimenti oscillatori del bacino e delle anche che gli valsero il soprannome di Elvis the Pelvis (Elvis l’ancheggiatore). Nel trailer viene mostrato il suo rapporto con il manager Tom Parker, che non mancherà mai di “provocarlo” ricordandogli che è diventato una star mondiale è anche e soprattutto merito suo. Inoltre, viene analizzato il rapporto di Elvis con i propri genitori e con Priscilla, la sua futura moglie, oltre ad altre storie d’amore che hanno fatto parte della sua vita. In conclusione, il film si svilupperà nell’arco temporale di 20 anni, da quando Elvis divenne un’icona della musica sino alla sua prematura dipartita, che ancor oggi è al centro di alcune leggende metropolitane, in merito al fatto che in realtà sarebbe ancora vivo.

Il cast del film approfondimento Elvis, la clip del film con la canzone dei Måneskin Il protagonista della pellicola che ha avuto l’onore di interpretare Elvis the Pelvis è Austin Butler, già visto in The Carrie Diaries e The Shannara Chronicles. Il suo manager, Tom Parker, ha il volto della leggenda di Hollywood Tom Hanks, mentre la giovane Olivia DeJonge sarà la moglie Priscilla. Citiamo anche Kodi Smith-McPhee nei panni di Jimmie Rodgers, David Wenham come Hank Snow, Luke Bracey come Jerry Schilling e Richard Roxburgh nei panni di Vernon Presley, padre di Elvis.