I Maneskin annunciano il nuovo singolo: "Supermodel" uscirà il 13 maggio

È nuova musica in arrivo, per la band romana capitanata da Damiano David. I Maneskin hanno da alcune ore annunciato sui profili social ufficiali del gruppo e tramite mezzo stampa, il tanto atteso arrivo di una nuova canzone. Si chiama Supermodel è sarà pubblicata su tutte le piattaforme per l’ascolto di musica in digitale, il prossimo venerdì 13 maggio. Ma le sorprese non finiscono qui! Pare che il gruppo rock italiano, presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo nel corso della finalissima di Eurovision Song Contest 2022, di sabato 14 maggio, dove i Maneskin sono attesi come superospiti dopo la loro incredibile vittoria sul palco di ESC Rotterdam.

Nuova canzone in arrivo per i Maneskin: ecco quello che sappiamo su Supermodel approfondimento Zitti e Buoni, i Måneskin con la bandiera dell'Ucraina all'Arena Nelle ultime ore è stato come un vero e proprio cambio d’abito per i profili social dei Maneskin, la band nata a Roma e arrivata al successo con X-Factor, prima di essere definitivamente lanciata nel mondo con la partecipazione e vittoria a Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest. In particolare, ad incuriosire i fan è stata la mossa di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che hanno dapprima cambiato la foto ufficiale del profilo dedicato al gruppo, poi condiviso la cover del nuovo singolo in arrivo che si chiamerà Supermodel e sarà disponibile all’ascolto a partire dalla mezzanotte del prossimo venerdì 13 maggio, su tutte le migliori piattaforme digitali per la musica. Non ultimo, i Maneskin hanno pubblicato anche un divertente teaser video che sembra mostrare alcuni attimi di backstage di quello che con ogni probabilità sarà il videoclip ufficiale della canzone.

Supermodel, il nuovo singolo dei Maneskin pronto a conquistare le classifiche approfondimento I Maneskin cantano "MAMMAMIA" al Festival Coachella 2022. VIDEO Supermodel, il nuovo brano dei Maneskin alla release il prossimo venerdì, arriva a quasi sette mesi di distanza dall’uscita di Mammamia, il pezzo con cui la band romana ha conquistato non solo svariati palchi europei, ma anche il folto pubblico dell’ultimo Coachella. Ora Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si preparano nuovamente a farci scatenare nell’estate in arrivo, ma soprattutto a replicare il grandissimo successo registrato su Spotify e le altre piattaforme con Zitti E Buoni, I Wanna Be Your Slave, Mammamia, ma soprattutto Beggin’ (dei The Four Seasons), la cover registrata proprio a X-Factor durante la loro partecipazione nel 2017, che ha appena superato quota un miliardo di stream sulle classifiche nel noto provider di musica streaming. Le aspettative del pubblico sull’uscita di Supermodel (per Sony Music Italy) sono quindi parecchie, anche perché il gruppo rock romano pare aver scelto di presentarlo per la prima volta dal vivo con la performance che li vedrà in veste di superospiti di Eurovision Song Contest 2022, il prossimo sabato 14 maggio, dopo l’incredibile vittoria a Rotterdam. I Maneskin si esibiranno al Pala Olimpico di Torino durante l’Interval Act della finale, insieme a Gigliola Cinquetti.