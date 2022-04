I Maneskin cantano "MAMMAMIA" al Festival Coachella 2022. VIDEO

C'è anche un omaggio alla popolazione ucraina colpita dalla guerra nel concerto di Coachella dei Maneskin, che al prestigioso festival californiano hanno portato vecchi e nuovi successi, tra cui "Zitti e buoni" e "MAMMAMIA". E anche una cover di Britney Spears. Un successo travolgente per la band italiana che ha conquistato l'America. Ecco il video di "MAMMAMIA", live in Coachella

Un concerto in cui i Maneskin si sono superati: hanno portato sul palco vecchi e nuovi successi, tra cui "Zitti e buoni" e "MAMMAMIA", una cover di Womanizer di Britney Spears ("because we love Britney so much - dice Damiano) e hanno salutato il pubblico con un omaggio alla popolazione ucraina colpita dalla guerra con la loro ultima canzone, con cui hanno aderito alla campagna #StandUpForUkraine. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan si confermano un gruppo esplosivo e carismatico, che ha conquistato l'America e il palco di Coachella. Torneranno a Indio la prossima settimana, per il secondo week end di festival.