Eurovision Song Contest 2022, i Maneskin cantano Supermodel

I Måneskin e il nuovo singolo Supermodel all’Eurovision

I super ospiti della finalissima solcano il palco con il loro rock’n’roll e il look genderless e di tendenza. In abiti Gucci, il gruppo si esibisce in quella che è la prima live di Supermodel, il nuovo singolo del gruppo pubblicato il 13 maggio sulle piattaforme digitali. Scritta dai componenti della band, insieme a Justin Tranter, Max Martin, Rami Yacoub e Sylvester Willy Silverstein il brano racconta tra le note l’amore tossico per una ragazza, una modella amante del lusso sfrenato e incapace di trattenersi dai vizi come quello per le sostanze stupefacenti e il controllo sugli uomini. L’energia (senza stampelle) di Damiano sul palco e l’amore del pubblico sembrano bastare al cantante per sopportare il dolore alla gamba per l’infortunio di qualche giorno fa. Non manca poi il momento ironico, con Damiano, che alla richiesta di consigli per i concorrenti da parte di Alessandro Cattelan risponde: “Divertitevi. E non avvicinatevi troppo al tavolo". Un chiaro riferimento, il suo, alle polemiche dello scorso anno, che lo aveva visto accusato di uso di droghe in diretta.