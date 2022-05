Energia, moda, colori e suoni al PalaOlimpico di Torino, dove va in scena l'ultima grande notte del super contest musicale. Sul palco, la sfida è tra i venticinque Paesi rimasti in gara con i Big Five, tra cui l'Italia di Blanco e Mahmood, che si esibiscono per la prima volta. In più, un medley di Mika e un pezzo in francese della Pausini. Debutto dal vivo per Supermodel dei Maneskin

a cura di Vittoria Romagnuolo