Eurovision, la finale: è attesa per Mahmood e Blanco. DIRETTA

Laura Pausini e Mika, il duetto della seconda semifinale

È andata in scena giovedì 12 maggio la prima esibizione all’Eurovision Song Contest 2022 dei conduttori Laura Pausini e Mika che hanno coinvolto il pubblico in un emozionante ed energico duetto per la pace. I brani scelti per la performance live in diretta internazionale, sono stati quelli di Sting, Fragile, e di Patti Smith, People Have The Power