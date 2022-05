Eurovision 2022: ecco tutti i finalisti in classifica

Musica

Eurovision 2022: i look e i momenti più belli della seconda semifinale

Prosegue la marcia verso la finalissima di sabato del contest musicale più seguito al mondo con diciotto artisti impegnati a dare il massimo sia sotto il profilo musicale che dell'immagine. Attesissimo, Achille Lauro, in gara per San Marino, non delude i fan e infiamma il palco e il pubblico col suo mix di stile e sensualità al fianco di Boss Doms. Cantano anche Il Volo, come ospiti, e Laura Pausini e Mika, protagonisti di un duetto speciale a cura di Vittoria Romagnuolo

La seconda semifinale, in diretta dal Pala Olimpico di Torino, si apre con una grande coreografia che fa posto a un ballerino d'eccezione, Alessandro Cattelan che offre un momento da vero showman. Elegantissimo, in nero, con giacca bordata di strass luminosissimi e scarpe scintillanti, indossa Armani

Cattelan introduce i suoi due compagni d'avventura. Laura Pausini indossa l'abito da sera rosso mostrato in anteprima nel pomeriggio, il primo realizzato per lei da Alberta Ferretti per la serata evento. Con la gonna ampia e il corpetto senza spalline a ventaglio, ha un design sofisticato sul davanti ed è completato da una cintura sottile con fibbia gioiello. Al collo, una collana di cristalli luminosissima. Hairstyle mosso effetto wet e rossetto scarlatto. Mika resta fedele a Maison Valentino e sfoggia un look total yellow, scarpe comprese