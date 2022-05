Eurovision 2022: Achille Lauro canta Stripper per San Marino. VIDEO

Il cantante si è esibito per il piccolo Paese perché ha vinto uno specifico contest, e ha trasformato la performance in uno spettacolo, cavalcando anche un toro meccanico. In un post su Instagram, aveva spiegato di aver portato questo brano “perché è libero come voglio essere”

La performance

leggi anche

Eurovision Song Contest 2022: la guida al televoto

Durante questa seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest si esibiranno in tutto i rappresentanti di 18 Paesi. Achille Lauro è stato il settimo, subito dopo Emma Muscat, la rappresentante maltese che l’Italia conosce per la partecipazione ad ‘Amici 17’. Come sua abitudine il cantante, ha trasformato l’esibizione in uno show. Si è presentato vestito di pizzo nero, con al collo un boa di piume che ha poi lanciato. Ripetendo un gesto già visto a Sanremo, si è poi avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca, facendo impazzire il pubblico del palazzetto. Poi Lauro ha cavalcato un toro meccanico verso la fine dell'esibizione. “Dietro ogni performance c'è tantissimo lavoro. Per preparare uno spettacolo servono professionisti e idee", aveva detto nei giorni scorsi, ringraziando Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. “Ancora una volta ha creduto in questa folle corsa”.

La canzone

Lauro ha parlato della sua canzone in un post su Instagram. “Stripper è la mia storia d’amore. Io la amo perché è un cowboy, rincorre solo la libertà. Lei mi ama perché sono libero, uno spogliarellista, un toro meccanico fuori controllo”, si legge. “Ho deciso di partecipare a Eurovision con questo brano perchè è libero come voglio essere, liberi come bisogna essere”. Nel post Lauro scrive anche di sentirsi “fortunato” perché non vive questi eventi come competizione “ma come una bella opportunità per confrontarmi sempre con qualcosa di più grande”.