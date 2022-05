Eurovision Song Contest 2022: la guida al televoto

Infatti il regolamento prevede che le Big 5, ovvero Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, vengano suddivise in due gruppi: il primo con la possibilità di votare nella semifinale del martedì, come successo quest'anno per l'Italia e per la Francia, e il secondo nell'appuntamento del giovedì, in questo caso per il pubblico della Germania, del Regno Unito e della Spagna.

L’Italia non potrà votare nella seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2022 . I telespettatori del Paese ospitante hanno potuto esprimere la loro preferenza nel corso del primo appuntamento e potranno tornare a farlo nella finale di sabato 14 maggio, ma non a favore della coppia Mahmood & Blanco.

Ogni anno milioni di spettatori da ogni angolo del pianeta si radunano davanti allo schermo per seguire insieme la competizione musicale più celebre al mondo che tra i punti di forza ha la composizione della classifica finale per decretare la canzone vincitrice.

Il sito della RAI ha pubblicato l’intero regolamento inerente le modalità di televoto ricordando: “Il risultato delle due semifinali e della finale è determinato per il 50% dal Televoto e per il 50% dal voto delle Giurie Nazionali di ciascun Paese (formata ognuna da 5 membri). I telespettatori italiani e la Giuria Nazionale non possono votare la canzone in gara che rappresenta l’Italia”.

In seguito, il documento si sofferma sulle modalità di televoto della seconda semifinale: “I 18 Paesi in gara saranno valutati dalle Giurie Nazionali votanti nella seconda Semifinale e dai telespettatori attraverso il Televoto: la combinazione delle 2 suddette votazioni, con peso ognuna del 50%, esprimerà la graduatoria finale. Le prime 10 canzoni in graduatoria si qualificheranno per la Finale del 14 maggio. Nel caso in cui nella graduatoria dovessero sussistere casi di ex aequo, si prega di far riferimento alle rules pubblicate sul sito ufficiale di Eurovision Song Contest 2022”.

Mentre per quanto riguarda la finale: “I 20 Paesi in gara qualificati per la Finale unitamente ai 5 Paesi denominati “Big Five” saranno valutati dalle 40 Giurie Nazionali e dai telespettatori attraverso il Televoto. Le Giurie Nazionali voteranno e le prime 10 canzoni in graduatoria riceveranno un punteggio (punti da 12 a 1)”.