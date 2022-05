Eurovision Song Contest 2022, i finalisti della prima semifinale

Musica

Eurovision 2022, look e momenti più belli della prima semifinale FOTO

Grande spettacolo al PalaOlimpico di Torino, cornice della prima semifinale dell'attesa kermesse ospitata dall'Italia che coniuga musica, glamour e costume. Anche la moda è protagonista di questa serata in cui i diciassette artisti in gara hanno dato il meglio. Dieci di loro si sono guadagnati un posto in finale. Special guest Diodato e Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants a cura di Vittoria Romagnuolo

Dopo un'introduzione cantata e coreografata, la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022 si apre con uno sguardo ai tre conduttori di questa edizione ospitata dall'Italia grazie alla vittoria dei Maneskin nel 2021: si tratta di Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini

La regina del pop italiano famosa in tutto il mondo Laura Pausini risplende nel suo abito rosa vibrante realizzato per l'occasione da Pierpaolo Piccioli, designer di Valentino. L'abito è il primo di tre look monocromatici disegnati ad hoc per la cantautrice di Faenza. Alessandro Cattelan e Mika la accompagnano in abito scuro creando un contrasto cromatico forte e interessante