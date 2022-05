Eurovision: la scaletta e gli ospiti della seconda semifinale

Diciotto nazioni si sfideranno per gli ultimi dieci posti per la finale, Achille Lauro si esibirà per settimo, ospiti Il Volo e attesa per il duetto di Laura Pausini e Mika

In questa seconda semifinale si riaccenderà la gara con diciotto nazioni ( LE FOTO ) pronte a sfidarsi a suon di musica e fuochi d’artificio per la conquista di uno degli ultimi dieci posti disponibili per la finale.

Grande attesa per la performance di Achille Lauro, in gara per San Marino con il brano Stripper e chiamato sul palco in settima posizione, a chiudere la serata la Repubblica Ceca con Lights Off dei We Are Domi.