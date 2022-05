Le pagelle dell'Eurovision Song Contest 2022: la seconda semifinale

Finlandia: The Rasmus – Jezebel - VOTO 7 Aprire la serata con Pennywise stile capitano Achab è molto coraggioso. D'altra parte il testo parla di un cacciatore e una preda. Così colorati sono un po' caricaturali (le cicatrici le hanno lasciate agli AC/DC ) ma il loro rock spacca sempre. Israele: Michael Ben David – I.M - VOTO 6 In un verso dice di essere sbalorditivo ed esserne consapevole. Ne sono convinto. Bella la scenografia che colora il palco a forma di cravatta ma le coreografie sono viste e riviste. Un buon crooner col baffetto alla Charlot. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano - VOTO 6/7 Siamo in un cabaret in pieni anni Trenta. Divertente, originale e canta bene. Si domanda, nel testo, come vengono trattati i capelli di Meghan Markle, se hanno bisogno di idratazione, che segreto custodiscono. Poi c'è la milza ingrossata...la summa di Dita Von Teese e Ute Lemper.

Aprono la serata i finlandesi The Rasmus col brano Jezebel. La band, nata nel 1994, ha scalato le classifiche internazionali nei primi anni del Duemila col singolo In the Shadows; venti anni dopo confermano la loro vocazione gothic rock anche attraverso l'inconfondibile look. Stasera un mix di nero e giallo

Cattelan introduce i suoi due compagni d'avventura. Laura Pausini indossa l'abito da sera rosso mostrato in anteprima nel pomeriggio, il primo realizzato per lei da Alberta Ferretti per la serata evento. Con la gonna ampia e il corpetto senza spalline a ventaglio, ha un design sofisticato sul davanti ed è completato da una cintura sottile con fibbia gioiello. Al collo, una collana di cristalli luminosissima. Hairstyle mosso effetto wet e rossetto scarlatto. Mika resta fedele a Maison Valentino e sfoggia un look total yellow, scarpe comprese

approfondimento

Eurovision, Achille Lauro in gara, ospite Il Volo. DIRETTA

Azerbaigian: Nadir Rustamli – Fade To Black VOTO 5/6

Per un attimo ho pensato che fosse tornato il John Travolta di Grease, quello di Tell Me More Tell Me More. E’ un po’ melanconico. Sia lui che il testo, che si divide tra problemi di cuore e senso di procrastinazione. La prossima volta invitare Olivia Newton John.



Georgia: Circus Mircus – Lock Me In VOTO 5/6

Se è vero, come cantano, che la mamma gli ha detto di non mostrare quello che sono…beh ci sono riusciti benissimo. Anche l’autocitazione sul finale del brano stona. Con quel miscuglio illogico di look sembravano più pronti per una sfilate di carnevale che per raccontarsi in una canzone.



Malta: Emma Muscat – I Am What I Am – VOTO 7-

All’Eurovision è arrivato il Pop motivazionale: ogni volta che cado…ricordami chi sono. Una bella performance da popstar, un brano orecchiabile: dall’altra parte prendere o lasciare Emma è quello che è.



San Marino: Achille Lauro – Stripper - VOTO 9

Un altro capolavoro. Citazioni che si rincorrono: dalla Madonna di Like a Virgin a London Calling dei Clash fino a Britney Spears per un brano che ha fatto impazzire tutto il pubblico. Il Monte Titano dovrebbe fargli un monumento.