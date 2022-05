FantaEurovision 2022, il regolamento del gioco

Tutto pronto per l’inizio del FantaEurovision in cui i partecipanti schierano in campo cinque artisti per cercare di totalizzare il maggior numero di punti, tra i bonus la presenza di ballerini e della wind machine, tra i malus indossare il papillon e i calzini di spugna con i sandali Condividi

Dopo la grande esplosione mediatica alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, torna il gioco che ha appassionato e divertito il pubblico, ma questa volta in chiave Eurovision Song Contest. (Vai allo speciale) C’è tempo fino alle 23:59 di lunedì 9 maggio per iscrivere la propria squadra al FantaEurovision in cui i quarantacinque artisti in gara sul palco di Torino si sfidano a colpi di fiamme, coreografie e outfit.

FANTAEUROVISION, COME FUNZIONA approfondimento Eurovision Song Contest, i vincitori delle ultime edizioni Il FantaEurovision è la competizione online in cui ogni utente può formare una squadra schierando in campo cinque artisti utilizzando la finta moneta virtuale messa a disposizione, ovvero 100 saBaudi.

approfondimento Eurovision 2022, The Rasmus a sorpresa suonano in piazza Castello Ogni giocatore deve comporre una squadra scegliendo il capitano, i cui punteggi vengono raddoppiati, e al termine di ogni appuntamento con l’Eurovision Song Contest l’organizzazione del torneo assegna bonus e malus agli artisti in base al regolamento presente sul sito ufficiale. Il vincitore, annunciato dopo la finale di sabato 14 maggio, sarà colui che avrà totalizzato il maggior numero di punti.

approfondimento Eurovision Song Contest, le prime foto delle prove di Achille Lauro Ma quali sono i bonus in grado di far guadagnare punti? In primis, le posizioni nella classifica finale e in quelle della giuria e del televoto, poi la standing ovation del pubblico, la presenza di ballerini, coristi e performer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FantaEurovision (@fantaesc) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Torino "on the road", alla scoperta della città dell'Eurovision 2022 Spazio poi ad altri bonus più divertenti come l’utilizzo di occhiali da sole, di straccali, una coreografia associata esclusivamente alla canzone, l’utilizzo della wind machine e il sollevamento dell’artista in aria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FantaEurovision (@fantaesc) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Diodato ospite della prima semifinale dell’Eurovision 2022 La perdita dei punti avviene invece se il cantante indossa il papillon, i calzini di spugna con i sandali, inciampa accidentalmente sul palco e tanto altro ancora. A questo punto non resta che ascoltare tutte le canzoni in gara e magari dare anche una sbirciata ai brevi frammenti delle prove condivisi dagli account ufficiali dell’Eurovision Song Contest per avere una maggiore idea di quali artisti schierare per vincere la sfida con i propri amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FantaEurovision (@fantaesc) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie