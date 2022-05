Eurovision Song Contest, i vincitori delle ultime edizioni

Nel tempo la manifestazione ha assunto sempre maggior rilevanza fino a diventare uno degli eventi mediatici più attesi e seguiti al mondo, grazie anche alla partecipazione di alcuni dei cantanti più famosi in patria: da Domenico Modugno nel 1958 ai Cascada nel 2013 passando per Anggun nel 2012 e per Bonnie Tyler nel 2013.

ARTISTI CHE hanno tentato IL BIS



approfondimento

Eurovision Song Contest, le prime foto delle prove di Achille Lauro

Nel 2009 l’Eurovision Song Contest ha visto il trionfo del norvegese Alexander Rybak che ha conquistato tutti con il brano Fairytale, diventato poi uno dei singoli più celebri della manifestazione; nel 2018 l’artista ha tentato il bis con That's How You Write a Song terminando però in quindicesima posizione.

Il 2010 è stato l’anno della giovanissima Lena, classe 1991, che ha trionfato con il singolo di debutto Satellite scalando la classifica tedesca delle vendite; come Alexander Rybak, l'anno successivo anche Lena ha deciso di tentare il bis con l’ammaliante Taken by a Stranger.