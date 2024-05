Eurovision 2024, i look dei cantanti in gara sul Turquoise Carpet

2/36 ©Getty

Angelina Mango indosserà anche per l'Eurovision Song Contest look firmati da Etro, il brand italiano guidato dal direttore creativo Marco De Vincenzo. La giovane stella della musica nazionale ha optato per una tuta in lycra e un cappotto oversize cioccolato, entrambi decorati con motivi barocchi in foglia oro – un outfit che lei stessa ha definito prezioso – e per anfibi stringati e bassi color argento. I capelli sono raccolti in uno chignon alto e composto. Lo styling è di Nick Cerioni che l'ha seguita anche al Festival di Sanremo

Eurovision Song Contest, le prime immagini dell'esibizione di Angelina Mango