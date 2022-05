Eurovision 2022, Blanco e Mahmood: "Non conta vincere ma fare bene"

approfondimento

Cosa potete dirci della performance sul palco?

Rispetto alle prove ci sarà una sorpresa che stiamo ancora provando.

Differenza tra Sanremo ed Eurovision?

Sono due mondi, a Sanremo ti senti più a casa. È come stare in due città diverse.

Cosa significa rappresentare Italia?

Siamo felici di partecipare a Eurovision in Italia per tante ragioni. Si dà importanza al nostro Paese anche grazie ai Maneskin e a quello che hanno fatto. Poi si mangia bene e siamo vicini a casa.

Che pensate delle prime esibizioni? Avete riflettuto sulle possibilità di Brividi?

Pensiamo a fare bene. Ci sono tante belle canzoni ma noi siamo molto carichi.

Temete qualcuno in particolare?

L’avversario che temiamo di più siamo noi stessi, se faremo una brutta esibizione saremo arrabbiati con noi stessi per un anno. Se facciamo una esibizione come piace a noi non importa la posizione finale ma saremo a posto con la coscienza.

Il giornale spagnolo Mundo dice che siete furbetti. Ma è la stampa spagnola in generale a insinuare.

È tutto truccato, è tutto finto... anche Sanremo. La Spagna ce l’ha con noi, non sappiamo cosa gli abbiamo fatto, eppure è una nazione che amiamo. Mahmood a Madrid ha tenuto un concerto fantastico, ora siamo il male. La gente vuole etichettare, ma noi puntiamo a un bel bicchiere di vino con tutti.

L'Ucraina è favorita per questioni politiche?

C’è stata una hola quando sono saliti sul palco, poi il ritmo rimane in testa quindi credo che piaccia il brano.