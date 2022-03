Dopo la vittoria di Una voce per San Marino, Achille Lauro salirà sul palco dell’Eurovisione Song Contest con il brano Stripper

Nelle scorse ore Achille Lauro ha pubblicato Stripper con cui gareggerà all' Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio.

achille lauro, il lyric video di stripper

Dopo la vittoria di Una voce per San Marino, Achille Lauro ha ufficialmente dato il via alla preparazione per l’esibizione sul palco della competizione che lo scorso anno ha visto il trionfo dei Mäneskin con Zitti e buoni. Il cantante, classe 1990, ha appena pubblicato il lyric video di Stripper riscuotendo immediatamente un ottimo consenso tanto da contare già migliaia di visualizzazioni su YouTube.