Lauro - Achille Idol Superstar è la nuova edizione dell'album Lauro

“Ho sconvolto l’Italia con le mie performance, pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, ignorando ogni regola e ogni schema. Ho trascorso gli ultimi cinque mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza”. È con queste parole che lo scorso 13 gennaio, Achille Lauro annunciava sui social l’arrivo del suo nuovo album. Oggi, venerdì 11 febbraio, LAURO - Achille Idol Superstar, arriva in tutti i digital store e nei negozi di dischi in una nuova ed entusiasmante riedizione del celebre LAURO, uscito ad aprile 2021. Questa nuova versione deluxe, contiene anche il singolo sanremese Domenica.

Tutte le novità di LAURO - Achille Idol Superstar approfondimento Sanremo 2022 Achille Lauro ft. Harlem Gospel Choir con Domenica: testo Arriva oggi, venerdì 11 febbraio in tutti gli store digitali e in album e vinile in edizione standard e autografata LAURO - Achille Idol Superstar, il nuovo disco di Achille Lauro che è un’edizione rinnovata del suo ultimo progetto discografico LAURO uscito lo scorso anno. Un nuovo lavoro in studio che non è solo l’occasione per presentare il singolo sanremese Domenica, inciso insieme all’Harlem Gospel Choir di NYC, ma anche per porre una pietra miliare nella carriera tutta in ascesa del cantante romano che ora guarda a interessanti progetti per il suo futuro. LAURO - Achille Idol Superstar ha ben 7 tracce aggiuntive rispetto alla sua edizione antenata, per un totale di 20 canzoni in compagnia di uno degli artisti più trasgressivi e scenografici del panorama musicale italiano.

La tracklist di LAURO - Achille Idol Superstar approfondimento Achille Lauro: "Mi piacerebbe condurre il Festival di Sanremo" Ecco la tracklist completa di LAURO - Achille Idol Superstar, il nuovo album di Achille Lauro fuori oggi: Foxy Domenica Latte + Come me Rolling Stones Generazione X Barrilete cosmico Sabato sera Fiori Rosa A un passo da dio Lauro Stupide canzoni d’amore Femmina Marilù Pavone Prequel Solo Noi Sexy Boy Io e te Ricordi d’inverni Achille Lauro racconta sui social la cover del disco Un’immagine di cover, quella scelta da Achille Lauro per il suo nuovo disco LAURO - Achille Idol Superstar, che è già in grado di stregare l’osservatore al primo sguardo. È bastato uno sfondo biancastro in cui spicca, sfocata, la faccia dell’artista con occhi rossi e la scritta “Superstar” in sovraimpressione, per accendere di nuovo la curiosità verso uno dei cantanti più eccentrici della musica italiana. Sul retro lo stesso mood, dove le scritte richiamano questa volta i titoli delle canzoni protagoniste del progetto. Un'opera originale che come ha raccontato Lauro De Marinis (vero nome del cantante), è stata ricreata appositamente dagli artisti internazionali e contemporanei di origine italiana Miaz Brothers, attivi tra Londra e la spagnola Valencia. Una tecnica pittorica particolare, la loro, "perfetta per raccontare l'esperienza musicale di quest'album, rappresentando la libertà di scegliere di essere ciò che si vuole essere, lasciando aperte le interpretazioni, senza definizione precisa".