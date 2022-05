Mika presenta la nuova canzone Yo Yo

In attesa della Grand Final della sessantaseiesima edizione dell’ Eurovision Song Contest , il cantante ha distribuito il nuovo singolo Yo Yo, pronto a far ballare il pubblico per tutti i prossimi mesi.

Il cantante ha proseguito: “Qualcosa che ci sarà sempre per confortarvi. Ho scritto questa per voi, che l’ascoltiate nella vostra camera o in discoteca : non importa, parla semplicemente di voi”.

Mika il testo di Yo Yo

Inoltre, il cantante ha pubblicato anche il testo ufficiale del singolo nella didascalia del lyric video.

Ecco il testo della canzone:

Take out all my sorrow

Put that on the beat

Take out all my sorrow

Put it on repeat

I know by tomorrow

You’ll come back to me

If you’re not back tomorrow

What will be will be

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

Take me High, High, High

Take me Low, Low, Low

Pull me in, in, in

Let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye

Say Hello, lo, lo

Treat my heart , heart , heart

Like a yo-yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

I’m not going nowhere,

I’m where I’m meant to be

So I’m not going nowhere,

You run back to me,

I’ll be here til tomorrow

Then you’re gonna see

You turn to do the dancing

Now you can dance for me

On the beat

On repeat

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

Take me High, High, High

Take me Low, Low, Low

Pull me in, in, in

Let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye

Say Hello, lo, lo

Treat my heart , heart , heart

Like a yo-yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

On repeat

On the beat

Take me High, High, High

Take me Low, Low, Low

Pull me in, in, in

Let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye

Say Hello, lo, lo

Treat my heart , heart , heart

Like a yo-yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo

Treat me like a yo-yo,

Treat me like a yo- yo