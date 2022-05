Laura Pausini e Mika cantano Sting e Patti Smith all'Eurovision 2022

È andata in scena giovedì 12 maggio la prima esibizione all’Eurovision Song Contest 2022 dei conduttori Laura Pausini e Mika che hanno coinvolto il pubblico in un emozionante ed energico duetto per la pace. I brani scelti per la performance live in diretta internazionale, sono stati quelli di Sting, Fragile, e di Patti Smith, People Have The Power

Dopo la fine delle ben 18 esibizioni in programma per la seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022 , andata in onda ieri sera, giovedì 12 maggio, dal palco del Pala Olimpico di Torino, è stata la volta di un entusiasmante duetto da parte dei conduttori di questa edizione. Se Alessandro Cattelan ha regalato al pubblico un’apertura da vero showman, anche Laura Pausini e Mika hanno dato prova del loro talento coinvolgendo tutti i presenti e l’audience collegata da casa, sulle note di un medley composto da Fragile di Sting e People Have The Power di Patti Smith.

ESC 2022, il duetto di Laura Pausini e Mika

In attesa dell’esibizione da solisti che entrambi regaleranno durante il Grand Final di domani, sabato 14 maggio, Laura Pausini e Mika hanno deliziato e coinvolto il pubblico di ESC 2022, presente al Pala Olimpico di Torino e collegato dalle case di tutta Europa e dall’Australia, con un magico e raffinato duetto dedicato alla pace e a come, oggi più che mai, sia importante ritrovarla. Un momento e un medley decisamente emozionante, quello della seconda semifinale, iniziato sulle note delicate di Fragile, canzone di Sting del 1988 per poi proseguire con l’energia e la partecipazione della gente tra canto e battito di mani, per People Have The Power della “sacerdotessa del rock”, Patti Smith. Con loro, oltre ad un’intesa artistica a dir poco perfetta, anche una crew di ballerini che, nel ricreare tra abiti e coreografia la tipica atmosfera hippie degli anni ’70, è stata capace di invitare tutti con energia a fare la propria parte per un mondo migliore e dove non ci sia conflitto.