Eurovision Song Contest 2022, le pagelle della finale

È la serata dei verdetti. In gara 25 artisti e chi vincerà porterà la manifestazione nel suo Paese nel 2023. SEGUI LA FINALE IN DIRETTA . PAGELLE IN AGGIORNAMENTO

Finlandia: The Rasmus – Jezebel - VOTO 6+ Il Pennywise del Nord con la cerata gialla da tempesta perfetta. Sanno suonare, sanno mangiare in palco ma Jezabel resta un po' nell'ombra, resta In The Shadows.

Romania: WRS – Llámame - VOTO 5/6 Per un attimo ho pensato che fosse una variante di Notre Dame inventata dallo spirito del famigerato conte Vlad. Che c'entrano i drappi della corrida? Che la Romania sia stata annessa dalla Spagna. Poca personalità e contaminazioni fuori confine inopportune. Chiamata non pervenuta.

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off -VOTO 7+ Un automatic lover intrigante. Parte seduta poi accompagnata da una esplosione di luci Dominika Hašková accende la serata. Non è mai facile essere i primi ma quando hai una estensione vocale così imponente è facile esorcizzare i fantasmi. Bravi questi ragazzi a vestire di modernità l'elettro-dance.

approfondimento

Eurovision, finale: Mahmood e Blanco incendiano il PalaOlimpico. LIVE

Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry – VOTO 6-

Le ballate bisogna saperle tradurre in sentimento. Non per altro di Ed Sheeran ce ne è uno solo. Sembra Spadino, il nipote del Fonzie di Happy Days. Ma di giorni felici a Torino non ne ha portato. Sono rimasti nella Svizzera verde, in una colata di Toblerone!





Francia: Alvan & Ahez – Fulenn – VOTO 5/6

Poco Francia e tanti ritmi tribali. Troppi. Non ci riporta alla grande tradizione dei chansonnier ma neanche alla musica d’Oltralpe contemporanea. Impalpabile nonostante un ritmo scatenato





Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana - VOTO 6-

Tra Gardaland e i Krafterwek (ma solo per qualche richiamo al look) ci sono i lupi gialli. Per altro è un animale che sta ripopolando le Alpi e altre zone d'Europa. Speriamo che non gli offrano una banana perché invocherebbero l'estinzione. I lupi veri intendo.



Armenia: Rosa Linn – Snap -VOTO 6/7

Il pigiama le dona, la cameretta sembra quella di Hannibal The Cannibal, la voce è rotonda e avvolgente. Ma rimbalza un po' tra le ruvide pareti e non arriva come era accaduto in semifinale. Peccato.



Italia: Mahmood & Blanco – Brividi - VOTO 7/8

Mahmood è una maschera di tensione, Blanco la nasconde con l'abito glitter. Come dissi all'epoca di Sanremo non è il mio brano preferito ma va riconosciuto che qualche brividino lo hanno trasmesso. E poi la scenografia minimalista (per quanto l'Eurovision lo consente, of course) valorizza assai il brano.



Spagna: Chanel – SloMo- VOTO 6/7

Una animatrice da villaggio vacanze di lusso. Il brano per quanto sia orecchiabile è poca cosa. La differenza la fa un look da Calamity Jane sexy. Ricorda parecchio Jennifer Lopez. Ma molto da lontano! Però sa ballare splendidamente e questo le porta mezzo voto in più.



Paesi Bassi: S10 – De Diepte - VOTO 8

Ha una passato da rapper ma la preferisco cantautrice. Stien den Hollander è raffinata, intensa, trasmette vibrazioni. Finalmente una artista che privilegia la performance artistica a un look pirotecnico... il suo finale è da brividi.