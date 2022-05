Eurovision, Pausini apre la finale con un medley dei suoi succesi

Le canzoni cantate da Laura Pausini alla finale di Eurovision

Cinque sono le canzoni cantate da Laura Pausini in occasione dell’apertura della finale di Eurovision 2022. Un medley, il suo, che ha percorso la sua carriera attraverso cinque grandi successi. Da Benvenuto a Io Canto, passando per l’iconico brano La Solitudine che la vide debuttare con trionfo a Sanremo nel 1993. E ancora, a completare l’esibizione, Le cose che vivi e l’ultimo singolo Scatola, uscito a gennaio 2022. Per rispecchiare la vena internazionale che caratterizza l’Eurovision, l’artista ha accennato alcune frasi di Io canto in francese, mentre ha optato per l’inglese con La Solitudine. Ad accompagnare Laura Pausini con le sue canzoni, sono state le coreografie degli Urban Theory, tra luci rosse, tamburi vibranti e colori vivaci. Non sembra però l’unica sorpresa che Laura Pausini ha tenuto in serbo per il gran finale. Dopo l’esibizione di giovedì al fianco di Mika, sembrerebbe pronta a intonare a cappella un omaggio speciale a Domenico Modugno, con la canzone simbolo della musica italiana nel mondo Nel blu dipinto di blu. Come sempre, al fianco di Laura Pausini, presentano la finale di Eurovision Alessandro Cattelan e Mika.