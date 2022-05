Eurovision 2022: la classifica finale della competizione. VIDEO

Cos’è successo durante la finale dell’Eurovision 2022

approfondimento

Eurovision Song Contest 2022, vince l'Ucraina. Le pagelle della finale

La finale dell’Eurovision Song Contest 2022 si è aperta con un inno alla pace, a cura dei Rockin’1000. Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan, accompagnati dal pubblico, hanno cantato Give Peace a Chance di John Lennon. Successivamente è stata la volta di Laura Pausini, protagonista di uno straordinario medley in italiano, spagnolo e inglese dei suoi più grandi successi, da Io canto e La solitudine al suo ultimo singolo Scatola. I cambi d’abito, curati da Donatella Versace, hanno celebrato la moda italiana. Dopo la presentazione di tutti i Paesi in gara, è cominciata la competizione (PAGELLE). Competizione che, per la prima volta dal suo inizio, ha visto sul palco anche Mahmood e Blanco (emozionatissimi) con la loro Brividi. Non sono mancati i momenti toccanti, come l’appello dell’ucraina Kalush Orchestra per la città di Mariupol. E non è mancata la moda che, come in ogni Eurovision, è stata eccentrica e mai banale. Il momento clou della serata? L’esibizione di Maneskin, che hanno intonato la loro Supermodel (“l’inizio di una nuova era musicale”, come l’hanno definita) e un estratto di If I Can Dream, cover realizzata per il film Elvis (in uscita nel 2022). È stato poi il momento di Gigliola Cinquetti con Non ho l’età, e di Mika con un medley delle sue hit: Love Today, Grace Kelly, Yo Yo, Happy Ending. Dopo un saluto di Gigliola Cinquetti, si è aperto lo spoglio dei voti.

