Eurovision, l’appello della Kalush Orchestra per Mariupol e l’Ucraina

La Kalush Orchestra, la band che gareggia per l’Ucraina, è favorita alla vittoria. La sua canzone, Stefania, ha conquistato un po’ tutti. E la sua storia ancor di più. Ecco dunque che, l’appello lanciato al termine dell’esibizione, è stato accolto con un commosso applauso. “Chiedo a tutti voi, per favore, di aiutare l’Ucraina e Mariupol, di aiutare Azovastal ora”, hanno gridato i componenti del gruppo. Un appello, questo, che potrebbe però costare caro alla band: il regolamento dell’Eurovision impedisce infatti che vengano lanciati dal palco messaggi politici. Come è noto, Mariupol è tra le città dell’Ucraina che più stanno soffrendo. Nell'acciaieria Azovstal ci sono ancora circa 2000 militari, molti dei quali feriti, e il mondo occidentale si sta mobilitando per loro. Per aiutarli, e per portarli in salvo.