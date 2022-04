Eurovision 2022, per l'Ucraina in gara Kalush con il brano Stefania

A Torino con il brano "Stefania (Kalush Orchestra), Kalush rappresenterà l'Ucraina all'Eurovision Song Contest 2022 Condividi

Kalush rappresenterà l'Ucraina all'Eurovision Song Contest 2022 a Torino con il brano "Stefania (Kalush Orchestra)", già disponibile in digitale. La canzone, un mix di versi rap con un ritornello folk e beat hip hop, è dedicata alle madri dei membri della band e si basa su vere esperienze di vita. Il brano è stato presentato alle selezioni nazionali ucraine per l'Eurovision 2022, alle quali ha partecipato a sorpresa la madre del leader della band nella serata finale, durante la quale ha ascoltato il brano a lei dedicato per la prima volta. Eurovision 2022, come sarà il palco al Palaolimpico di Torino





approfondimento Eurovision 2022, svelati nuovi ospiti della prima semifinale "E' un brano su mia madre - racconta il frontman Oleh Psiuk -. Non le ho mai dedicato una canzone e non sono affatto sicuro che la nostra relazione sia stata particolarmente intensa in passato, ma so che si merita questa canzone. Questa è la cosa migliore che abbia mai fatto per lei". I Kalush sono pronti a conquistare il pubblico sia con la loro musica che con i loro importanti messaggi. Le loro origini saranno esplicite anche nei loro outfit, con i tradizionali giubbotti "hutsul keepar", il cappello da pescatore rosa su misura in tipico stile ucraino e il travestimento da Hutsul molfars (molfar = maghi, sciamani e guaritori tra il popolo Hutsul dell'Ucraina occidentale). L'abito di ogni membro della band includerà elementi di colore nero (simbolo di oscurità e di fertilità della terra) e rosso (simbolo di amore e sofferenza).

approfondimento Eurovision 2022, Dardust protagonista della prima serata Con la loro partecipazione al contest, i Kalush diventano il volto e la voce di una nazione che sta attraversando tempi strazianti. In mezzo a una guerra che tiene il mondo intero con il fiato sospeso e soffre indirettamente, il gruppo ha deciso che ora è più importante che mai mantenere la propria posizione, mantenere i propri sogni e combattere per ciò in cui credono. Il nome della band si ispira alla piccola città industriale in cui è nato il frontman e leader Oleh Psiuk (alias The Psiuchyi Son): i Kalush si sono formati nel 2019 quando i membri Igor Didenchuk e MC CarpetMan (Kylym Men) hanno risposto a un post Facebook di Oleh in cui cercava musicisti per formare la band. A loro si aggiungono i polistrumentisti Tymofii Muzychuk e Vitaliy Duzhyk. Il loro primo singolo "Shtomber Womber" è del dicembre 2021.

